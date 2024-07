Le migliori spiagge del Lazio per il 2024 | ecco dove trovare il mare più pulito

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il caldo si fa sentire ma non sapetetrascorrere una giornata dinel litorale laziale? Vi sono tanteda tenere in considerazione. Molte località balneari, inoltre, sono state premiate per la qualità dell’acqua. Il presidente della RegioneFrancesco Rocca ha pubblicato il decreto con tanto di elenco delle zone di balneazione e la classifica delquali sono le. Litorale laziale, quali sono leA differenza degli anni passati, nella lista pubblicata dalla Regionesono stati inseriti i nomi di alcune zone balneari fino a poco tempo fa non ritenute idonee al turismo. Oggi, invece, la maggior parte del litorale laziale non solo è stato adeguato alla balneazione ma anche la qualità delè stata giudicata eccellente.