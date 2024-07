La sera del voto in Francia Rainews trasmette il festival Città Identitarie La redazione | Il direttore oscura la débâcle della destra?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladei risultati delin, mentre gli altri canali di informazione sono in diretta no-stop, “il canale all news del servizio pubblico decide di aprire alle 22 sul, ideato da Edoardo Sylos Labini.24 non aveva mai toccato il fondo in questo modo, mai aveva abdicato così alla sua missione informativa in occasione di un appuntamento elettorale così importante”. A denunciarlo in una nota è il Comitato di(la rappresentanza sindacale dei giornalisti)testata, contestando ancora una volta ilPaolo Petrecca, nominato in quota Fratelli d’Italia (e che non ha mai nascosto le proprie simpatie politiche di). “Un tempo la nostra testata metteva in campo tutte le risorse per garantire un servizio impeccabile all’utenza, in occasioni simili.