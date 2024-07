La rivincita della periferia | a Roma una giovane coppia apre a Quarto Miglio un bistrot con cucina popolare e vini naturali

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 luglio 2024) Siamo ama sembra di stare in un paese, case basse per sacrosanti vincoli paesaggistici, il falegname giusto di fronte e a poco meno di un chilometro l'Appia Antica. «Abbiamo voluto aprire in questo quartiere per facilitarci la vita, dato che abitiamo qui, ma principalmente perché sembra un paese, abbiamo macellaio, pescivendolo, due aziende agricole a pochi passi e a und'ora a piedi c'è l'Appia Antica», spiega Paolo D'Ercole, cuciniere autodidatta – lo abbiamo visto destreggiarsi egregiamente nelladi Eufrosino a Tor Pignattara – che insieme a Chiara Valzania, compagna anche nella vita,Scima a. Scima aUnaccogliente cona vista di 16 metri quadri che dà sul bancone, servito direttamente da Paolo, e su una sala con una manciata di tavoli in legno vivo e marmo, color giallo zinco alle pareti, una credenza anni Cinquanta e stampe trovate durante i numerosi viaggi o gite fuori porta fatti dai due in giro per l'Italia alla scoperta di ricettetradizione.