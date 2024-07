La puntata della tristezza di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

Il piccolo Tommy deve esser portato in casa famiglia dagli assistenti sociali. Non perché è senza famiglia, al contrario perché è conteso tra due famiglie che lo vogliono troppo. E in attesa del giudizio del tribunale, deve essere allontanato da entrambi. Proprio ora che per la prima volta aveva chiamato Ferri "papà". Quando può essere insensata, illogica e ingiusta la giustizia? Roberto si dispera per dover abbandonare il bambino, e trova nelle braccia di Marina il suo conforto, ma non la sua pace. Ida, la mamma, è altrettanto dispiaciuta rubando un saluto al bimbo in portineria. Ma sta organizzando la sua nuova vita, con una casa e un lavoro, per poterne chiedere l'affidamento. Non sarà mai ricca quanto Ferri, ma almeno è la sua mamma naturale.