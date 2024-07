La ’Cra Gorrieri’ nel mirino | Dagli allagamenti ai disagi bisogna intervenire subito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Una residenza per anziani non è un ospedale, non è un dormitorio. È e deve essere luogo di vita, di attività, di relazioni, di intrattenimento appropriate alle condizioni, capacità inclinazioni di ciascuno. Ma il mese scorso gli anziani ospiti della Casa Ramazzini sono stati trasferiti e qui, in questo paesaggio alieno, cos’hanno trovato? Un vasto assolato parcheggio davanti alle finestre a nord, un altro assolato parcheggio davanti alle finestre a sud, un lungo parcheggio davanti alle finestre a ovest e altrettanto a est". Inizia così la critica dell’architetto Ezio Righi e Manuela Tonini in riferimento alla nuova Cra Gorrieri, che mette a confronto la "condizione e le attività all’aperto di cui gli ospiti anziani godevano al Ramazzini, divenute impossibili nella nuova sede".