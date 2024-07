Hermoso all’Inter ecco cosa filtra! Da escludere due profili ? SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il cast per la difesa dell’Inter continua e probabilmente sarà un tema, che non terminerà a breve. I nerazzurri seguono, mentre due piste sono da. PISTA – L’Inter continua la sua ricerca al prossimo difensore di sinistra. I nerazzurri stanno sondando diversi nomi, tra cui Mario. Il difensore spagnolo si è svincolato dall’Atletico Madrid dopo cinque anni di onorato servizio e adesso può diventare un’opportunità per il club milanese. Ma come riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia, ad oggi però una pista abbastanza tiepida. Da capire se potrà riscaldarsi nei prossimi giorni. Un nuovo interesse che si registra dalle parti di Viale della Liberazione è quello legato a Jakub Kiwior dell’Arsenal. Il polacco, ex Spezia, piace.