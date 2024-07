Gli ascolti tv del 7 luglio i dati auditel di ieri top per Tim Summer Hits 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Rai1 ha trasmesso Timcon Carlo Conti e Andrea Delogu. Canale5 ha proposto la serie Segreti di famiglia. Su Rete4, spazio all’approfondimento di Quarta Repubblica. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degliin tv e idi domenica 7. Timè stato seguito da 2.348.000 spettatori pari al 18.4% di share. Risultato che è stato sufficiente per attestarsi come programma più visto della serata. Canale5 ha lasciato spazio a Segreti di famiglia, la serie turca con Kaan Urganc?o?lu, P?nar Deniz, U?ur Polat, U?ur Aslan e Hüseyin Avni Danyal è stata seguita da 1.630.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 in onda Il velo nuziale – Una dolce attesa. Il film con Lacey Chabert, Kevin McGarry, Autumn Reeser, Karen Kruper e Alison Sweeney ha registrato 620.