Giacomo Bozzoli le immagini dall’hotel a Marbella con la famiglia il giorno prima della sentenza – Il video

(Di lunedì 8 luglio 2024) Le autorità spagnole sono in possessoprova che localizza, sulla costa andalusa tra Malaga e Gibilterra, il 30 giugno scorso. Nelle telecamere di sorveglianza di un hotel di lussocittadina,è con la compagna Antonella Colossi e il figlio di 9 anni. Lesono state trasmesse in esclusiva dal Tg1. Dell’uomo, su cui pende un mandato di arresto europeo, non si hanno più notizia da quando l’1 luglio scorso è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio, avvenuto l’8 ottobre del 2015 nella fonderia dia Marcheno, in provincia di Brescia. Inizialmente non era chiaro si si trattasse di una fuga o di un malinteso, ma con il passare dei giorni è apparso evidente che l’uomo ha sfruttato il viaggio per eludere l’arresto.