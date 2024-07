Geolier in concerto sabato 15 marzo 2025 con la data zero a Jesolo

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se il 2023 è stato l’anno di, i primi 6 mesi del 2024 non sono stati da meno: la partecipazione a Sanremo, 1 nuovo album dei record e 3 stadi sold out nella sua Napoli con ben 145.000 presenze. Nonostante stia collezionando un successo dopo l’altro, il rapper pensa già a come sorprendere i suoi fan l’anno prossimo. Dopo il grande show di ieri sera,6 luglio, davanti ai 37.000 spettatori della tappa milanese del tour estivo, ha annunciato oggi il suo tour nei palasport per. Questo nuovo progetto live dipartirà ufficialmente15 marzo con laal Palazzo del Turismo di(Ve), per poi proseguire nei palasport delle principali città italiane. I biglietti per lo spettacolo di, organizzato da Zenit srl e Magellano Concerti, in collaborazione con Comune diTurismo, saranno disponibili dalle 14.