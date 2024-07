Dehors e tavoli all' aperto | il governo vuole confermare per sempre le regole Covid

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una delle misure adottate durante la pandemia ed attualmente ancora in vigore è la possibilità, concessa ai proprietari di bar e ristoranti, di collocare una porzione diall'esterno dei loro locali, negli spazi denominati. L'intento originale era quello di limitare i contagi dadando al contempo la possibilità agli esercenti di recuperare il terreno perduto per via dei lockdown. Il tutto tramite l'utilizzo di suolo pubblico senza il consueto pagamento del canone di occupazione. A che punto sono le normative attuali Ad oggi, tramite una serie di proroghe, le normative sono rimaste, e rimarranno, intatte fino al prossimo 31 dicembre 2024. A quel punto, ilnon potrà più rimandare le proprie decisioni ma sarà costretto a disciplinare il tutto.