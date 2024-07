Correte si vuole suicidare La chiamata a carabinieri e 118 poi la scoperta choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Momenti di panico a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove alcuni passanti hanno chiamato il 118, i vigili del fuoco e iper segnalare che una persona si voleva lanciare dalla balaustra di un palazzo in via San Catello. “subito, si”, il tenore di alcune chiamate arrivate alla centralina dei numeri di emergenza. Armando Cimmino, 36enne di Casola di Napoli già noto alle forze dell’ordine, era sul cornicione del terzo piano di un palazzo in via San Catello. Dalla strada, da chi stava assistendo alla scena e aveva timore di assistere al dramma in diretta, sono arrivate le urla di terrore. Con l’arrivo delle forze dell’ordine e grazie ad alcuni abitanti della zona, si èla verità su quell’uomo che si trovava sul cornicione del palazzo.