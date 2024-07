Assurda polemica di Djokovic con i tifosi a Wimbledon | Non mi toccate Gooooood night

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Novakha fugato ogni dubbio sulla sua condizione fisica, spazzando letteralmente via il danese Holger Rune per 6-3, 6-4, 6-2 e accedendo in scioltezza ai quarti di finale di2024. L’astro nascente scandinavo, che aveva vinto 2 dei 5 precedenti contro l’ex n.1 al mondo, rappresentava probabilmente l’ostacolo più insidioso nel cammino verso la finale. Ed è stato oltrepassato con una semplicità che deve fungere da monito per gli avversari, su tutti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Al termine del match, il classe 1987 ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, accendendo la miccia della: “Tutti imeritano rispetto, grazie per essere rimasti qui questa sera. A tutti queiche hanno deciso di mancare di rispetto nei miei confronti, auguro una goooooood(ha detto testualmente così, prolungando per qualche secondo la lettera O, ndr)“.