Antonio Conte ferma due Partenze cruciali | Muoiono qui con me

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il tecnico del NapolIha bloccato Di Lorenzo e Kvaratskhelia: i due azzurri restano incedibili. NOTIZIE MERCATO NAPOLI., allenatore del Napoli, ha mostrato il suo lato più inflessibile nella gestione della squadra in vista della prossima stagione calcistica. In risposta alle speculazioni sul futuro di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia,ha dichiarato categoricamente che i due giocatori resteranno al Napoli, senza possibilità di essere ceduti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico salentino ha espresso in maniera decisa il suo intento di trattenere entrambi i giocatori, considerandoli fondamentali per il progetto del club partenopeo. “È cambiata l’aria. Quandodecide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo – tetro ma efficace – di farlo sapere a chi di dovere: «Lui muore qui con me».