Wimbledon 2024 rinviate per pioggia Badosa-Vekic e Paul-Bautista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Altra giornata dia Londra, dove a causa del maltempo i campi sono stati coperti con i teloni e non si è giocato neppure un minuto di tennis. I match del torneo dirinviati sono, entrambi validi per gli ottavi di finale e in programma sul Campo 2. Per quanto riguarda i due incontri sul Campo 1 degli italiani, Jasmine Paolini (contro Keys) e Jannik Sinner (contro Shelton), la notizia è che si giocheranno col tetto chiuso. Come già accaduto nei giorni scorsi, infatti, il tetto viene chiuso anche quando non piove per evitare perdite di tempo qualora dovesse iniziare e a maggior ragione se piove, come nel caso odierno. Dunque sia Jasmine che Jannik giocheranno in condizioni indoor. Stesso discorso per i match in programma sul Centrale, dove saranno impegnati nell’ordine Alcaraz, Raducanu e Gauff.