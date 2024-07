Trump re di TikTok | cosa cattura la platea dei giovani e perché straccia Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) C'è una piattaforma su cui Donaldrisulta già vincitore nel confronto a distanza con Joe. Sul social preferito da decine di milioni diamericani, il tycoon sta spopolando con 7,5 milioni di follower, mentre l'account ufficiale della campagna del presidente degli Stati Uniti è fermo a 450 mila. I post in cuiappare agli eventi dominano rispetto a quelli in cui apparein versione pop, sul modello di «Dark Brandon», ilpiù spietato con gli occhiali da sole. Il tycoon punta su contenuti semplici, adolescenziali. Il presidente su temi più politici. In un video di sei secondi, in cui si «confronta», faccia a faccia, con il lottatore e influencer Paul Logan, prima che i due scoppino a ridere, il post diha registrato 132 milioni di interazioni.