The Family al via la nuova serie di Canale 5 le anticipazioni

(Di domenica 7 luglio 2024) «The»,di5, in onda dall’8 luglio, da lunedì al venerdì, alle ore 14:45 Un amore appassionato, una famiglia piena di loschi segreti e un grande impegno per la salute mentale, sono gli ingredienti principali di «The»,di5, in onda dall’8 luglio, da lunedì al venerdì, alle ore 14:45. Protagonisti della dizi, due stelle del sempre più potente star system del Paese della Mezzaluna: Kivanç Tatlitug (Brave and Beautiful, La ragazza e l’ufficiale) e Serenay Sarikaya (Medcezir), entrambi fenomeni di Instagram, dove Tatlitug (@kivanctatlitug) e Sarikaya (@serenayss) spopolano con, rispettivamente, 4.6 e 10.7 milioni di follower. Al centro della trama di Aile (tit.or.), girata tra Istanbul e Smirne, la sorprendente e inaspettata storia d’amore tra Aslan, un giovane boss del crimine, e Devin, una altrettanto giovane e brillante psicologa.