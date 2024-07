Stefano del Re e Lorena Vezzosi lui era a terra | il problema dei figli e un altro uomo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Seguendo l’ipotesi di omicidio-suicidio, i carabinieri stanno indagando intensamente sulle ultime ore di vita diDel Re, 55 anni, e, 53, coniugi separati trovati morti nella loro Nissan finita nel Po giovedì notte intorno alle 3 a Casalmaggiore.Del Re, originario del Cremonese ma residente a Sant’Arcangelo di Romagna, aveva compiuto 55 anni mercoledì scorso. Un dettaglio significativo è emerso questa mattina: giovedì sera, intorno alle 20, Del Re ha fatto visita ai genitori, annunciando rapidamente che stava andando a cena con l’ex compagna. Durante la breve visita,è entrato in casa da solo. Questo solleva la domanda: dov’erain quel momento? Era in auto ad attenderlo o era già morta? Un’ipotesi è che Del Re potrebbe aver stordito la compagna con un sonnifero rubato dalla RSA in cui lavorava, somministrandolo durante il viaggio dalla Romagna alla Lombardia.