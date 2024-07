Sinistra in estinzione | arruola anche il Wwf contro il governo la foto della disperazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Guardate questastraordinaria. Osservate i sorrisi belli pienotti, gli sguardi rilassati, le pose da gita scolastica. Godetevi il nostro Nouveau Front Populaire che ha trovato la sua personale Marine Le Pen a Palazzo Chigi. È l'Esercito Zapatista di Liberazione dall'autonomia differenziata, è ilfinalmente unida Jamás Será Vencida, è l'opposizione che richiama in trincea le menti migliorisua generazione, e che finisce per affidarsi solidamente al Wwf (che, per inciso ha lasciato il suo direttore generale Alessandra Prampolini fuori dall'inquadratura). Un'alleanza invincibile: da Renzi al Wwf. Però. Guardate questa. E immaginatevi, in sottofondo, la colonna sonora di CarloRustichelli, «Leoni al vento, orsù, marciam/Branca, branca, branca/Leon, leon, leon».