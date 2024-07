Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi al lancio del bouquet Valeria Marini lotta per prenderlo | Lo avete distrutto! Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 luglio 2024) Grande festa ieri al Grand Hotel Rimini per il matrimonio di. Dopo la promessa di matrimonio celebrata da Stefano Bonaccini i novellihanno festeggiato in compagnia di oltre 200 invitati. La conduttrice e lo scrittore hanno voluto per le loro nozze i parenti e gli amici più cari, fra questi, tanti volti noti dello spettacolo, come Milly Carlucci, testimone della. Ed è stata proprio la showgirl a non passare affatto inosservata quando è arrivato il momento dell’attesodel! Laprobabilmente coltiverà in cuor suo tanta voglia di fiori d’arancio considerato come si è letteralmente scapicollata per prendere illanciato dalla sposa! Fasciata nel suo abito a sirena,non ci ha pensato un attimo are per portarsi a casa l’ambito trofeo! A immortalare il momento ci ha pensato Rossella Erra, la vox populi di Ballando con le Stelle, anche lei invitata alle nozze.