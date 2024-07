Scandalo infinito la Uefa promuove l' arbitro Taylor dopo Germania-Spagna | prima del torneo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Incredibile, ma (pare) vero. Stando a quanto riportato da The Athletic, lasi è detta soddisfatta per la decisione dell'Anthonydi non assegnare un rigore alladurante i quarti di finale di Euro 2024, terminati con una sconfitta per 2-1 contro la. Un episodio che ha fatto gridare alloun po' in tutto il mondo. Durante la partita tra, con il punteggio fermo sull'1-1, Jamal Musiala ha tentato un tiro dal limite dell'area che ha colpito in modo nettissimo la mano di Marc Cucurella. Nonostante le proteste dei giocatori tedeschi,ha deciso di non concedere il rigore. Poco, Mikel Merino ha segnato il gol del 2-1, portando lain semifinale. Insomma, una beffa atroce per i padroni di casa, sbattuti fuori anche in virtù di un episodio arbitrale a dir poco controverso.