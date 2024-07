Nidi d’infanzia 29 posti in più per le famiglie Il Comune chiede più risorse alla Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Ildi Formigine si è attivato per reperireper aumentare ineigià per il prossimo anno educativo 2024/2025. Ventinove iin più per i quali l’Amministrazione ha presentato domanda: ove la richiesta venisse accolta, già dal mese di agosto sarà possibile, per gli uffici, ‘scorrere’ le liste di attesa ammettendo nuovi iscritti sulla base delle graduatorie. "Il nostro impegno immediato – spiega il Sindaco Elisa Parenti - è quello di ridurre le liste d’attesa per i, con un obiettivo molto chiaro: quello di poter un domani accogliere tutte le domande di iscrizione formulate dalle". Ad oggi, iloffre 280, dei quali 167 in concessione, 49 a gestione diretta e 64 convenzionati neiprivati cui si aggiungono ulteriori 65privati presso i gestori dei servizi già in concessione o convenzione con iled i servizi integrativi organizzati all’interno del Centro per le‘Villa Bianchi’ di Casinalbo dedicati ai bambini da 0 a 12 mesi (servizio Primi Passi) e a quelli da 12 a 36 mesi (Centro Bambini e).