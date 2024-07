Napoli detenuto elude i controlli in ospedale e scappa | è accusato di tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Prima il ricovero in, poi la fuga. Undi 30 anni, in carcere a Poggioreale con l’accusa di, èto oggi – domenica, 7 luglio – dall’Cardarelli didove era stato ricoverato a causa delle condizioni di salute. Il giovane era stato arrestato lo scorso maggio ed era recluso – fa sapere il segretario nazionale Con.Si.Pe. Luigi Castaldo – nel reparto SAI San Paolo. A causa del suo «preoccupante stato di salute», ilera stato ricoverato presso la struttura ospedaliera del capoluogo campano. Qui è riuscito are idel personale di polizia penitenziaria e are. L’uomo, 30 anni, era stato arrestato dopo essersi barricato in casa a Chiaiano e aver sparato alcuni colpi di pistola senza provocare feriti.