MotoGP Francesco Bagnaia | Non mi sono mai arreso e alla fine è stato Martin a cadere

(Di domenica 7 luglio 2024) Un superbosi è andato a prendere la vittoria del GP di Germania, tappa del Mondiale 2024 di. Per la prima volta in carriera, Pecco ha centrato il bersaglio grosso, sfruttando l’errore a due giri dsuo rivale per il campionato Jorge(Ducati Pramac). Lo spagnolo guidava le fila della gara, ma ècostretto a tirare per unvicino e in pressione. La caduta in curva-1 si spiega anche così e quindi grande soddisfazione per il piemontese che ha preceduto i fratelli Marc e Alex Marquez (Ducati Gresini), con l’otto volte campione del mondo protagonista di una rimonta pazzesca, partendo d13ª casella. In top-5 hanno concluso Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Con questo risultato, Pecco balza in testa al campionato prima della pausa estiva, con 10 lunghezze di margine di Jorge: “Non èfacile, ci ho provato in tutti i modi a essere davanti a tutti.