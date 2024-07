Millenials più poveri dei genitori devono risparmiare di più per avere una pensione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 luglio 2024) Il risparmio per il futuro rappresenta una delle tematiche più complesse per una generazione sottopagata come quella dei millennials. Nonostante l’importanza fondamentale di accumulare risparmi per unaserena, i millennials si trovano spesso a fronteggiare ostacoli economici significativi. Questa generazione, composta da individui nati tra il 1981 e il 1996, è attualmente la più numerosa al mondo e mostra un’attenzione crescente verso il risparmio rispetto ai loro predecessori. Tuttavia, le condizioni economiche attuali, caratterizzate da salari stagnanti e un costo della vita in aumento, rendono il risparmio una sfida particolarmente ardua. L’invecchiamento della popolazione mondiale complica ulteriormente la situazione, con un rischio sempre maggiore di un divario tra le generazioni in termini di fondi pensionistici.