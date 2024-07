LIVE Sinner-Shelton 6-2 6-4 4-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Scappa via il rovescio incrociato dell’altoatesino. 5-5 Game. CHE PUNTOOOO! Jannik gioca un frontal tweener sulla risposta aggressiva dell’avversario e piazza un micidiale passante di dritto. 40-30 Regalo dello statunitense, che spedisce lungo il rovescio dal centro. Palla del 5 pari. 30-30si lascia travolgere dalla risposta di. 30-15 Jannik sbaglia la direzione della volèe consentendo all’avversario di passare agevolmente. 30-0 Decolla il dritto lungolinea dell’americano. 15-0 Difesa strenua dello statunitense, che recupera su due smash dell’avversario ma non può nulla sul terzo. 5-4 Game. Non passa il rovescio incrociato di, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set.