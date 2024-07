La Milanesiana a Cesano Da Woody Allen a Linus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Una mostra e uno spettacolo teatrale, sessant’anni di fumetti e alcuni dei testi più divertenti direcitati da Tullio Solenghi sono gli ingredienti della tappa brianzola de “La“, prestigiosa rassegna artistica ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. L’appuntamento è per domani sera, quando Palazzo Arese Borromeo ospiterà un evento culturale di altissimo livello, organizzato in collaborazione con il Comune diMaderno e il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo. La serata diMaderno si inserisce nella 25ª edizione della manifestazione, che quest’anno esplora il concetto della timidezza (e i suoi contrari). L’appuntamento per certi versi storico diMaderno, si apre con l’apertura della mostra “, tutti i numeri dal 1965 al 2024“, allestita a Palazzo Arese Borromeo.