Kiss Day 2024 i baci VIP più hot di sempre

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 7 luglio 2024) La storia romantica Oggi si celebra la Giornata internazionale delo, una celebrazione nata in Gran Bretagna nel 1990. È interessante notare che ci sono due date dedicate a questo gesto romantico, l’altra cade il 13 aprile. Con l’arrivo dell’estate e la pelleata dal sole diventa la norma, il termometro dell’intimità si alza, rendendola la stagione perfetta per l’amore e l’affetto.delle celebrità: momenti indimenticabili Le celebrità non sono immuni dal fascino dei gesti romantici. Uno deisulla spiaggia più iconici mai catturati è quello di Selena Gomez e Justin Bieber durante la loro vacanza del 2011 alle Hawaii. All’epoca, gli ex innamorati d’America affascinavano i social media, che stavano appena iniziando a sbocciare.