Kentuckysparatoria | 4 morti e 3 feriti

(Di domenica 7 luglio 2024) 0.38 Sparatoria a Florence, in Kentucky, durante una festa di compleanno. Secondo la polizia,4 persone sono state uccise e altre 3 sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta nelle prime ore di sabato all'interno di un' abitazione dove era in corso la festa. Gli agenti hanno trovato le vittime poco prima delle 3 del mattino, dopo aver ricevuto diverse chiamate. Il fatto è avvenuto in Ridgecrest Drive a Florence, a sud-ovest di Cincinnati. La polizia ha identificato Chase Garvey, 21 anni, sospettato della sparatoria.