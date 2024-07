Impresa giovane Oscar a Todi e Castiglione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Perugia L’““ dell’imprenditorialità tra i comuni umbri sopra i 10mila abitanti spetta a, dove esistono 7,6 imprese giovanili attive ogni mille residenti. Segue a brevissima distanzadel Lago (7,5 aziende giovanili attive ogni mille abitanti. La “Top Five” è completata da Gualdo Tadino e Gubbio con 6,9. Quindi Terni (6,8), Bastia Umbra (6,4), Orvieto (6,4), Assisi (6,3), Spoleto (6,1), Foligno e Marsciano entrambi con 5,9), Umbertide (5,8), Amelia (5,6), Città di Castello 85,69, Corciano (5,3), Narni (5,2), Perugia (5,1), Magione (5,0), San Giustino (3,7). Le imprese giovanili, in Umbria come in Italia, vedono da anni un calo continuo. Nella regione, solo nell’ultimo quinquennio (tra il primo trimestre 2019 e lo stesso trimestre 2024), quelle attive sono scese da 6mila 828 a 5mila 154 (-1.