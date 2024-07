Il consiglio di Gori alla Schlein | Si può vincere in un solo modo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 luglio 2024) Giorgioin una lunga intervista a ‘La Repubblica’ getta uno sguardo al futuro del Pd e consiglia lasu cosa fare per. Le ultime Europee e amministrative hanno confermato un Pd in crescita, ma la strada verso il ritorno ad essere il primo partito è assolutamente lunga. Il distacco con FdI è importante e per questo motivo il lavoro in casa dem non è assolutamente finito. Continuerà nelle prossime settimane con l’obiettivo di cercare di arrivare il prima possibile a contatto con il partito del premier e poi magari provare il sorpasso.– cityrumors.it – foto AnsaSicuramente la vicenda inglese, con il successo dei labouristi, può essere presa d’esempio dal Pd italiano. Il partito di Starmer, infatti, è arrivato al successo dopo anni di difficoltà e sofferenze.