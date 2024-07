I Neri per caso a Riccione hanno aperto ‘Albe in controluce’ | spiaggia gremita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Sono stati ipercon i loro brani di successo cantati a cappella a inaugurare questa mattina la 24esima edizione delle Albe in controluce sulladiall’inverosimile lalibera di fronte piazzale San Martino, zona Abissinia. Il gruppo, che il prossimo anno festeggerà il suo trentennale, ha proposto un viaggio musicale, partendo da Sting e Michael Jackson, per poi continuare con le canzoni italiane e quelle dei Beatles. Il loro repertorio ha portato un’ondata di allegria, finché con Guantanamera sono partite le danze a piedi nudi sulla sabbia. Presi d’assalto a fine concerto i sei componenti a partire da Gonzalo Caravano. È stato un piacevolissimo viaggio musicale. “Abbiamo proposto un mix di canzoni nostre, soprattutto di cover, si va dai nostri inizi fino alle ultime cose che stiamo facendo con Gialappa Show, (programma televisivo in onda su TV8 e Sky Uno), dove proponiamo almeno cinque canzoni a puntata.