F1 Fernando Alonso | I sei davanti sono di un’altra dimensione Si lotta sempre per le stesse posizioni

(Di domenica 7 luglio 2024) Una gara di non semplice lettura per. L’ex Campione del Mondo si è infatti dovuto accontentare dell’ottava piazza al GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 andata in scena a Silverstone, confermando il periodo di stallo che sta attraversando in questo momento l’Aston Martin. Lo spagnolo non a caso una volta arrivato in zona mista ha rimarcato come la scuderia non riesca a lavorare bene con due piloti insieme: “Gara complicata da capire, quando le due vetture vanno insieme una fa bene e l’altra è meno fortunata. Avevamo il ritmo in gara, sul bagnato”, ha detto il pilota dell’Aston Martin.ha poi proseguito: “Vediamo se torneremo sulla giusta strada: la McLaren è una macchina top, la Mercedes è migliorata molto, la Ferrari è una delle migliori macchine e la Red Bull è inutile parlarne.