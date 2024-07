Dove mangiare a Polignano a Mare I 6 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 luglio 2024) Grotte marine, calette e un cento storico di grande fascino a strapiombo sulè una delle località pugliesi più gettonate. La cordialità e il senso di ospitalità degli abitanti, la bellezza e i prezzi tutto sommato ancora ragionevoli sono una grande attrattiva, senza dimenticare la buona cucina, in cui pesce e crostacei la fanno da padroni insieme alle verdure, come la carota di, Presìdio Slow Food. Ecco i nostri consigli per orientarsi.Cru Fish Bar Aperto da poco più di un anno, è un raffinato locale del centro storico, con ambienti di gusto, bancone, cucina a vista e terrazza panoramica. Si può far tappa per un aperitivo, oppure un pranzo veloce o una cena completa in un clima conviviale e rilassante.