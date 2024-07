Djokovic | Il tennis deve capire come attirare un pubblico giovane E sui match al meglio dei 5 set…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Intervenuto in conferenza stampa, Novaksi è lasciato andare ad una lunga riflessione suialdei cinque set: “Si possono vedere solo negli Slam e immagino sia questo che piaccia così tanti ai tifosi. Anche a noi giocatori non dispiace, anzi spesso nella mia carriera mi sono ritrovato in svantaggio 2-0 o 2-1 e mi sono divertito parecchio. Una delle partite più emozionanti che ho giocato in vita mia è stata la finale di Wimbledon del 2019 contro Federer: fu un duello incredibile e se quelfosse stato aldei tre set non sarebbe lo stesso“. Detto ciò, il serbo ha precisato: “Personalmente però renderei i primi turni aldei tre. Sono d’accordo che bisogna mantenere il formato dei cinque set a partire dagli ottavi o dai quarti, ma pensando anche all’innovazione nelpenso che qualcosa del genere sia necessario.