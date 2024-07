De Vrij anche un premio UEFA per Olanda-Turchia | Una battaglia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Deha fatto gol stasera ine, grazie a lui, gli Oranje hanno potuto ribaltare il risultato da 0-1 a 2-1. Per l’c’è unaggiuntivo per il difensore dell’Inter. DECISIVO – L’deve ringraziare Stefan de. A venti minuti dalla fine, con lain vantaggio, il suo colpo di testa valso il pareggio ha cambiato l’inerzia della partita. Un gol determinante, perché poi al 76? Mert Muldur ha infilato la propria porta su cross di Denzel Dumfries per il definitivo 2-1. Per il difensore dell’Inter si è chiuso un digiuno in nazionale che durava da tantissimo: l’ultima rete con l’era distante 9 anni e 97 giorni, il 31 marzo 2015 contro la Spagna. Ora in semifinale ci sarà l’Inghilterra, mercoledì alle 21 a Dortmund.