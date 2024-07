Buongiorno si allontana da Milano vicina la firma con il Napoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo intensi negoziati e un meticoloso lavoro da parte della dirigenza, il club partenopeo ha sistemato tutti i dettagli necessari per l’arrivo di. TRATTATIVA – Come riportato da Gianluca Di Marzio, negli ultimi giorni ilha trovato un accordo di massima con Alessandro. La trattativa viene portata avanti con grande attenzione, assicurandosi che ogni aspetto fosse ben definito. Nella notte di ieri, sono stati finalizzati anche i bonus scudetto. Un incentivo importante per il difensore che potrebbe rappresentare un valore aggiunto in caso di vittoria del campionato.è vicinissimo ai partenopei NIENTE INTER? – Almeno che di grandi sorprese sembra che la sponda nerazzurra si allontani sempre di più, il DS del Torino aveva fatto ben sperare in un approdo in casa Inter.