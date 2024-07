Bijol valutazione alla portata C’è concorrenza per l’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Jakaè uno dei difensori seguiti dalper il suo reparto in caso di cessione di Stefan de Vrij. Tuttosport cita anche laper il giocatore dell’Udinese. IPOTESI – Jakaè il difensore che più si avvicinaa cuipotrebbe arrivare. Tutto ciò avverrebbe però solo in caso di cessione di Stefan de Vrij. Sul calciatore olandese c’è innanzitutto il PSV dall’Olanda, ma anche l’Al-Ittihad che farebbe un’offerta più importante sia ai nerazzurri che al giocatore. Per una cifra intorno ai 15 milioni de Vrij andrà via, anche perché proprio lui avrebbe la possibilità di giocare di più senza Francesco Acerbi come negli ultimi due anni.– Jakaraccoglierebbe il sì di tutti in dirigenza e nella società.