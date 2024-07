A Roma c’è un parco destinato a verde pubblico dove se non sei dei Parioli non entri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) C’è unse non sei deie quartieri limitrofi non puoi entrare. Si tratta deldella ottocentesca Villa Blanc (Via Nomentana 216), splendido esempio di eclettismo ad opera di Giacomo Boni (autore, fra l’altro, degli scavi e dei restauri del Palatino). A far rispettare l’odiosa discriminazione su base territoriale ci pensa, al cancello d’entrata, il personale di vigilanza della Luiss, attuale proprietaria della villa. I vigilantes richiedono la presentazione di un documento, che viene annotato in un registro, e quando arrivi ai dati di residenza, se non c’è scritto Municipio 2 ma uno degli altri 14 o un’altra città italiana (figuriamoci se estera), scuotono la testa e sbarrano il passo.