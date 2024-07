WWE | Campione appena arrivato in Canada fa Soldout nel merchandisinga suo dire

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 6 luglio 2024) Grayson Waller si trova a Toronto per esibirsi a Smackdown dove dovrà difendere i titoli di coppia assieme al partner Austin Theory, gli sfidanti sono Tommaso Ciampa e Johnny Gargano. Grayson si è recato in un Walmart ed è andato subito nel reparto dedicato ai giocattoli, dove ha potuto ammirare che il negozio era pieno di diverse action figure a tema wrestling, tra cui quelle dellassa femminile Bailey, ilintercontinentale Sami Zayn, Kurt Angle, Tiffany Statton e altri. Waller controllando bene non ha trovato nessuna sua action figure, ciò lo ha portato alla logica conclusione che fossero andate tutte a ruba. Come potete vedere nel video sottostante ciò ha reso felice il wrestler australiano. Can’t believe I had to go into a Walmart pic.