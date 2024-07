Vaccini la Lega contro l’obbligatorietà per i minori di 16 anni Il senatore Borghi | Genera solo diffidenza Lorenzin | Una follia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024)morbillo, rosolia, parotite e varicella «raccomandati», ma non «obbligatori»: questa la proposta deldellaClaudioper idi 16e istranieri non accompagnati. Una richiesta insomma di cambiare la legge attualmente vigente, la “” del 2017 – quando ministro della Salute era appunto Beatrice-, che il Carroccio ha formalizzato in un emendamento, proposto al decreto liste d’attesa al vaglio del Senato e sottoscritto dal leghista Claudio. Il quale ha spiegato all’Ansa le ragioni del blitz: «L’obbligo vaccinale porta con sé il rifiuto. Lo abbiamo visto dopo le imposizioni deiil Covid: moltiche venivano dati per scontati e sicuri ora sono visti con».