Università gli eventi per orientarsi primi passi verso le immatricolazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Arezzo, 6 luglio 2024 – Sono già aperte leai corsi di studio dell’di Siena, ben 78 corsi di laurea che quest’anno fanno parte della nuova offerta formativa dell’Ateneo per l‘anno accademico 2024-2025. Sono ben 15 i corsi erogati ad Arezzo e San Giovanni Valdarno. Per rispondere alle domande delle studentesse e studenti che si accingono a scegliere il proprio percorso di studi universitari, sia triennale che magistrale, e ai loro familiari, l’Ateneo organizza momenti di orientamento in presenza e online. Fra questi la diretta di orientamento "UniSi Live" che si terrà il 9 luglio alle ore 17.30 sui canali Instagram e Facebook @unisiena e che servirà a prendere contatto con tutor esperte ed esperti dell’di Siena.