Ucraina Orban in missione di pace a Mosca Putin | Ecco le condizioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 luglio 2024) (Adnkronos) – Viktorvola aper incontrare Vladimirper una “di” che produce una serie di risultati negativi. L’Ue boccia senza appello l’iniziativa del premier ungherese, l’non riconosce nessun valore all’incontro e persino, alla fine, chiude la giornata ponendo leche la Russia non intende nemmeno negoziare. “Le posizioni sono molto lontane”, la sintesi dinella conferenza congiunta che arriva dopo l’incontro, durato circa 2 ore e mezza., che ha appena assunto la presidenza di turno dell’Ue, la settimana scorsa a Kiev è stato ricevuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a cui – senza successo – ha sottolineato l’importanza di arrivare ad un cessate il fuoco. Ora, il premier ungherese arriva acon l’ambizione di diventare un punto di riferimento: “L’Ungheria sarà presto il solo Paese in Europa in grado di mantenere il dialogo sia conche con Kiev”, dice prima del colloquio con