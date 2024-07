Traffico Roma del 06-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale in zona Fonte Nuova dalle ore 16 di oggi di domani domenica 7 luglio chiusa alvia Nomentana da via Primo Maggio al bivio con via Boccaccio deviato anche la linea bus 337 sulla Nomentana bis e via Tor Sant’Antonio rimane chiusa via Ardeatina per smottamento tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese nelle due direzioni Infine per il trasporto ferroviario indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale di Ferrovie dello Stato Trenitalia Italo e Trenord dalle ore 21 di questa sera alle ore 21 di domenica 7 luglio con possibili cancellazioni o variazioni del servizio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito