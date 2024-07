Tensioni in maggioranza Salvini duella con Tajani E intitola Malpensa a Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) MANDURIA (Taranto) Così vicini, così lontani. Antonioe Matteosi ritrovano al Forum in Masseria, la tradizionale convention organizzata da Bruno Vespa e Comin and Partners a Manduria in Puglia. Sorrisi e scambi di battute tra i due che si sfiorano all’incrocio di due panel, ciascuno protagonista rigorosamente distinto dall’altro in due differenti sessioni. Eppure, basta poco, in giorni didiffuse tra i due vice-premier, per passare dal fair play al duello ravvicinato. Il nuovo gruppo europeo dei Patrioti tanto caro al leader leghista? "È ininfluente – taglia secco il ministro degli Esteri, esponente di rilievo del Ppe – perché nessuno vuole poi discutere con loro". Un affondo che non va giù al ministro delle Infrastrutture che, incalzato dal padrone di casa, ribatte netto: "L’amicodice che è ininfluente? Io aspetterei metà luglio per verificare chi è irrilevante e chi è rilevante".