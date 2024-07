Stadio Maradona concessione fino a 99 anni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Lo, secondo quanto scrive Il Mattino nell’edizione odierna, potrebbe essere concesso alla società di Aurelio De Laurentiisa 99in virtù del diritto di superficie. Di seguito quanto scritto dal quotidiano partenopeo.e “diritto di superficie” “Losarà rifatto e probabilmente più in fretta dei tempi chiesti dalla Uefa. Ladei diritti di superficie – interni ed esterni – per un lungo periodo da parte dell’amministrazione comunale è l’altra chiave di un’intesa che vedrà De Laurentiis protagonista. Certo, augurandosi che paletti burocratici non ostacolino questa operazione che riguarda il futuro non soltanto del Napoli ma anche di Napoli. Lo strumento per trasformare l’impianto è stato già definito: si tratta del “diritto di superficie” così come rivisitato nella legge sugli stadi varata a settembre dell’anno scorso dal Governo.