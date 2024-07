Sciopero dei treni nel weekend disagi per il primo grande esodo di luglio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024)deinel fine settimana. Neldiestivo verso il mare e primiper i viaggiatori. Dalle 21 di stasera scatta, infatti, lonazionale del personale del gruppo Fs,talia,talia Tper, Trenord e anche di Italo che durerà fino alle 21 di domani, dopo la proclamazione dell’agitazione da parte di alcune sigle sindacali autonome come Cub Trasporti e Sgb. Nessuna fascia di garanzia garantita dalloI sindacati denunciano “le condizioni” in cui gli addetti al servizio si trovano a svolgere le proprie mansioni, definendole “gravemente carenti”, in particolare “dal punto di vista delle garanzie in materia di sicurezza con ovvie ricadute anche su quella degli utenti oltre che in generale sulla qualità del servizio”, afferma la Cub, sottolineando gli incidenti che si sono verificati negli ultimi mesi.