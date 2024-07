Scatta l’isola pedonale e il centro si svuota

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "Questo inizio di luglio è stato disastroso, perché dalle ore 19.30 in poi ildiventa un deserto, e per maggior parte dei commercianti è colpa delsu corso Matteotti. Quindi, la prossima settimana chiederemo al Comune di far combaciare l’orario delcon quello della ztl, dalle ore 21 alle 3". Lo afferma Ubaldo Traini, portavoce dei negozianti di Porto Recanati, per nulla contento dopo che a inizio mese èta sialungo corso Matteotti (dalle 19.30 alle 3) sia la ztl nelle vie del(dalle 21 alle 3), previste ogni giorno di luglio e agosto. Tant’è che lunedì, alle 15, i commercianti si incontreranno a Palazzo Volpini con il sindaco Andrea Michelini e l’assessore al commercio Stefania Stimilli.