Roma spese pazze con la carta rubata alla tirocinante del Policlinico | Mi ha svuotato il conto

Ha rubato il portafogli a una specializzanda delUmberto I e la sfortunata si è poi resache la suaprepagata era stata utilizzata per diverse transazioni. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia, al termine di un'indagine coordinata dai PM della Procura di, ad eseguire ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti di un 48enne italiano perché gravemente indiziato dei reati di furto aggravato, furto con destrezza e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. La donna dopo il furto ha ricevuto alert per l'utilizzo della suaprepagata Gli investigatori hanno avviato un'accurata indagine info-investigativa, a seguito di una denuncia sporta, il 6 febbraio scorso, da una specializzanda delUmberto I, la quale aveva raccontato che, prima di iniziare il turno pomeridiano presso la struttura ospedaliera, aveva riposto il proprio portafoglio in uno zaino che aveva lasciato in una stanza dell'ambulatorio della I° Clinica Medica.