Phisikk du role – Salvini come Shiva il distruttore nella Trimurti de noartri

(Di sabato 6 luglio 2024) C’è poco da fare: l’Europa, almeno per la politica italiana, è una specie di “second life”, quel metaverso rudimentale in forma di gioco che un decennio e passa fa aveva conquistato qualche gloria con gli avatar e i contesti affabulatori, per poi essere dimenticato dai più. Prendiamo l’assetto della destra di governo, per esempio. La politica interna la costringe -seppure con qualche riottosità- ad una coesione formalesintesi meloniana, consentendo al “mite” Tajani di recitare il ruolo del vecchio doroteo fuori tempo massimo e al pur mobile, quello del discolaccio che rumoreggia e borbotta per ricordare al mondo che c’è. Baruffe chiozzotte di poca entità, perché si governa e si condivide. Ma in Europa no: qui i basic instinct si scatenano e non sono quelli creativi dell’eros mitologico della Sharon Stone di qualche decennio fa, nossignore.