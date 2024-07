Pedullà | L’agente di Buongiorno ha mancato di rispetto al Napoli – VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 6 luglio 2024) Alfredocritica duramentediper il suo comportamento nella trattativa col. Le dichiarazioni del giornalista.suldi: “Un cinema inaccettabile” Il giornalista Alfredoha espresso dure critiche nei confronti di Giuseppe Riso, agente di Alessandro, per il suo comportamento durante la trattativa con ilha definito la situazione un “cinema inaccettabile“, criticando aspramente le azioni delnelle ultime 48 ore. Il giornalista ha sottolineato come ilstia facendo sforzi significativi per portarealla corte di Antonio Conte, con un’offerta che potrebbe raggiungere i 45 milioni di euro compresi bonus e commissioni. Le critiche alRiso per il comportamento con l’Inter Il punto focale delle critiche diriguarda l’incontro delRiso con l’Inter.